"رخصتك تحت بيتك".. الداخلية تطلق خطًا ساخنًا لخدمة المواطنين

كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين في مختلف المناطق، على مدار أيام الأسبوع.

وتشمل هذه الخدمات: تجديد رخص التسيير، وإصدار بدل فاقد وتالف لرخصتي التسيير والقيادة، وإصدار المُلصق الإلكتروني لأول مرة للمركبات السارية التراخيص، وإصدار بدل فاقد وتالف للملصق الإلكتروني، وإجراء الفحص الفني للمركبات.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص الخط الساخن 15558 لطلب الخدمة، وذلك في إطار حرصها على تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً الخدمات المرورية.

وأكدت الداخلية أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بطريقة ميسرة وحضارية، مع العمل المستمر على تطويرها وتحسينها.