مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهما من سقالة بالقليوبية

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما في محافظة القليوبية.

تلقى مدير إدارة شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط عمال من سقالة بجوار المعهد الديني.

على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط عاملين من سقالة بالطابق الثاني، مما أسفر عن مصرع أحدهما في الحال، بينما أصيب الآخر بإصابات متفاوتة وتم نقله إلى مستشفى قها لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.