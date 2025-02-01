"أنا محبوس.. مش عارف أرد له الشيك".. ماذا قال رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"؟

كتب - أحمد عادل:

كشف رمضان حسني عبد الحميد جمعة، رجل الأعمال المتهم بالاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، تفاصيل جديدة خلال التحقيقات.

وأفاد المتهم أمام جهات التحقيق بأن الاتفاق بينه وبين "أفشة" كان يتعلق بشراء 5 وحدات تجارية داخل مشروع "ويستن مارك" بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن اللاعب سلّمه المبلغ كمقدم تعاقد، لكن لم يتم تحرير أي عقود رسمية بينهما.

وأضاف المتهم: "تربطني علاقة صداقة بأفشة، لذلك سلّمني المبلغ دون أن أُحرر له إيصالًا. كما أن القيمة الإجمالية للوحدات تبلغ 35 مليون جنيه، ولم نتفق بشكل نهائي على طريقة سداد باقي المبلغ، لأن الأمور لا تزال قيد الحسابات داخل الشركة".

وبشأن عدم رد الشيك للاعب، قال: "أنا محبوس حاليًا، وبالتالي لم أتمكن من إعادته إليه"، نافيًا مزاعم "أفشة" حول تمزيق إيصال استلام الشيك، ومؤكدًا أنه لم ينصب عليه، وأن الشيك كان بمثابة مقدم تعاقد على الوحدات وليس لشراء سيارة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قررت، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال إلى جلسة 15 فبراير، لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم.