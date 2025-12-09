نشرت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يتضمن مرافعتها في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتوه، حيث أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.



وتضمن الفيديو توجيه اتهام إلى المتهم بارتكاب جرائم الخطف بالتحايل والإكراه مقترنة بجنايات هتك العرض حال كون المجني عليهم أطفال.



وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات.



وباستجواب المتهم أقر بارتكاب الأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وحيث صدر الحكم بإحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام المتهم شنقًا.







