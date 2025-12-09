تأجيل محاكمة 38 متهمًا بخلية الهيكل الإداري بالمطرية لـ 15 فبراير

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 38 متهمًا، في القضية رقم 15044 لسنة 2024، جنايات المطرية، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالمطرية، لجلسة 15 فبراير المقبل لمرافعة النيابة.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2000 وحتى 17 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتى السادس عشر، تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإداري بالمطرية، لغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من السابع عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الأول وحتى التاسع والعشرين تهم تمويل الإرهاب.

اقرأ أيضًا:

حكم بالإعدام في أقل من 10 أيام.. بيان من النيابة العامة بشأن واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية





"حفرة كشفت الجيران".. الداخلية تكشف تفاصيل بلاغ التنقيب عن الآثار بالدقهلية



