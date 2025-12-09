إعلان

"ربع نقل ماشية عكس".. الداخلية توقف جنون الطريق في الشرقية

كتب : مصراوي

06:58 م 09/12/2025

السائق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ربع نقل يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق في محافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد السيارة المذكورة وتبين أنها سارية التراخيص كما جرى ضبط قائدها، وهو مالك شركة ومقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، موضحًا أن سيره عكس الاتجاه كان بهدف اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سيارة ربع نقل سير عكس الاتجاه فيديو الشرقية

