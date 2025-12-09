سقوط خادمة متهمة بسرقة 100 ألف دولار من شقة صاحبة كباريه شهير بالجيزة
كتب : صابر المحلاوي
ارشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ 100 ألف دولار، من داخل غرفة نوم صاحبة كباريه شهير بالجيزة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من إحدى السيدات، صاحبة كباريه، يفيد بتعرضها لسرقة مبلغ مالي قدره 100 ألف دولار من داخل غرفة نومها بمسكنها في العجوزة، حيث اتهمت الخادمة التي تعمل لديها بارتكاب السرقة.
وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليها أكدت في بلاغها أن الخادمة كانت تعمل لديها منذ فترة، وأنها المشتبه فيها في السرقة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، حيث بدأت جهات التحقيق استجوابها للوقوف على ملابسات الجريمة، وطريقة استيلائها على المبلغ، وما إذا كان هناك شركاء آخرون أو خطة مسبقة للسرقة.
تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرض المتهمة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.