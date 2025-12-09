عقارات ومشروعات تجارية.. تفاصيل جريمة غسل 160 مليون جنيه
كتب : علاء عمران
01:59 م 09/12/2025
ضبط متهم - تعبيرية
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 160 مليون جنيه تقريبًا، ويأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.