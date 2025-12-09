الداخلية تكشف ملابسات "معركة الشوم والزجاج" في المقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة لقيامهما بالتعدي على بعضهما البعض بسبب خلافات الجيرة بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان إن قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، وقع خلاف بين طرف أول مكون من 4 أشخاص (3 منهم مصابين بجروح) وطرف ثانٍ مكون من شخصين، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال، حيث تعدى كل طرف على الآخر، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم 2 عصا خشبية وعدد من الزجاجات الفارغة، وبمواجهتهم أقروا بما حدث.

