يواصل المصريون بالخارج، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من التصويت على مقاعد الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، داخل الدوائر التي أُلغيت نتائجها بحكم من المحكمة الإدارية العليا. وبدأت عملية الاقتراع أمس الإثنين، بينما تُجرى عمليات التصويت داخل مصر يومي 10 و11 ديسمبر.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن تصويت المصريين بالخارج يتم في 139 مقرًا بـ117 دولة، وقد أنهت 31 مقرًا أعمال اليوم الأول بينما تستمر 108 مقار أخرى. وشهدت اليوم الأول كثافات في دول عربية وأوروبية، مع مشاركة أكبر للفئة من 31 إلى 40 عامًا.

وأشار إلى أن الإعادة تجرى في 30 دائرة بـ10 محافظات لإعمار 58 مقعدًا، مع دعوة المصريين بالخارج للمشاركة واختيار من يمثلهم.

وتشمل الدوائر التي تجرى بها الإعادة في الخارج محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت مستمر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص فترة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا. ودعت الهيئة الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار من يتحمل مسؤولية التشريع والرقابة.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند

تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري