كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، عدم قبول 3 طعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

كما قررت المحكمة تأجيل نظر 257 طعنًا لنظرهم بجلسة الأربعاء القادم، وكذلك بعدم اختصاصها بنظر 40 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وإحالتهم إلى محكمة النقض.

وتلقت المحكمة خلال اليومين المخصصين لتلقي الطعون نحو 300 طعن جديد على نتائج المرحلة الثانية.

وتُعد الأحكام المرتقبة نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

اقرأ أيضًا:

حبس واستدعاء.. 5 قرارات من النيابة في واقعة وفاة السباح يوسف محمد

الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان |مستند

أونلاين.. ضبط فتاة لترويج ممارسات منافية للآداب بالإسكندرية