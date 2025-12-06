إعلان

غلق 117 محلًا لمخالفتهم قرار الغلق لترشيد الكهرباء

كتب : علاء عمران

11:54 ص 06/12/2025

غلق المحال

كتب - علاء عمران:
أغلقت وزارة الداخلية 117 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر ضمن إجراءات ترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وأكدت وزارة الداخلية أن جهود الأجهزة على مستوى الجمهورية أسفرت عن تحرير 117 مخالفة للمحال المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة.

