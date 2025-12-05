كشفت النيابة العامة بالشيخ زايد، تفاصيل التحقيقات الخاصة بشاب ضبطته مباحث الآداب لإعلانه عن نفسه لممارسة الفجور مع الرجال عبر أحد التطبيقات الهاتفية مقابل أجر مادي.

وأوضحت النيابة أنه عقب رصد نشاط المتهم، تم إعداد أكمنة لضبطه في دائرة ثان الشيخ زايد، وبحوزته هاتفين محمولين احتوى كل منهما على دلائل تثبت تورطه في عرض نفسه لممارسة الفجور "الشذوذ".

وقررت النيابة، حبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الفجور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.