إعلان

ضبط شخصين بحوزتهما أموال وكروت دعائية للتأثير على التصويت في طما

كتب : علاء عمران

01:47 م 04/12/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طما بسوهاج من ضبط شخصين بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية.

وبحوزتهما كروت دعائية تخص أحد المرشحين ومبالغ مالية كانا يعتزمان توزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضا

"رأسه اصطدمت بالسور".. لحظة وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور أثناء البطولة | صور

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر

القبض على المتهم بابتزاز وتهديد "أميرة الذهب" بمقاطع فيديو خادشة

أحمد مرتضى منصور ينسحب من انتخابات مجلس النواب بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز شرطة طما سوهاج مبالغ مالية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات