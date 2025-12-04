ضبط شخصين بحوزتهما أموال وكروت دعائية للتأثير على التصويت في طما
كتب : علاء عمران
المتهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طما بسوهاج من ضبط شخصين بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية.
وبحوزتهما كروت دعائية تخص أحد المرشحين ومبالغ مالية كانا يعتزمان توزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
