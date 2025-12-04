إعلان

90 طعنًا اليوم.. ارتفاع طعون انتخابات المرحلة الثانية إلى 200 طعن

كتب : محمود الشوربجي

01:44 م 04/12/2025

مجلس الدولة

تلقت المحكمة الإدارية العليا، نحو 200 طعنًا حتى الآن، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وقد ارتفعت إجمالي الطعون التي تلقتها المحكمة منذ صباح أمس، حتى تلقت المحكمة اليوم 90 طعنًا جديدًا، بالإضافة إلى 110 طعنًا تم استلامهم أمس الأربعاء.
وتستمر المحكمة في تلقي الطعون حتى مساء اليوم الخميس، وهو الموعد الأخير لتقديمها.

