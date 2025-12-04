88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية

استحوذت محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية، على النسبة الأعلى من إجمالي الطعون المقدمة حتى الآن على نتائج انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025.

وقد بلغت إجمالي طعون الـ 3 محافظات نحو 88 طعنًا من إجمالي 160 طعنًا تم تقديمهم للمحكمة حتى ظهر اليوم الخميس.

ومن المقرر نظر الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بجلسة الأحد القادم، وهو الموعد المحدد لانعقاد أولى جلسات لنظر تلك الطعون.

وتستمر المحكمة الإدارية العليا في تلقي الطعون حتى مساء اليوم الخميس، وهو الموعد الأخير لتقديمها.

