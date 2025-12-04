ضبط شخص بحوزته بطاقات ناخبين لمحاولة التأثير على الانتخابات بقنا

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قنا من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، بعد العثور بحوزته على عدد من البطاقات الشخصية الخاصة بمواطنين، كان يستعد لتوزيعها بغرض دفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين.

تأثير انتخابي

وكشفت التحريات أن المضبوطات كانت مجهّزة لاستخدامها فى التأثير على إرادة الناخبين داخل نطاق الدائرة الانتخابية، فى محاولة لاستمالة الأصوات بطرق غير قانونية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات.

