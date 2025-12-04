تلقت المحكمة الإدارية العليا، نحو 50 طعنًا جديدًا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقد ارتفعت إجمالي الطعون التي تلقتها المحكمة إلى نحو 160 طعنًا حتى الآن، منها حوالي 110 طعنًا تم استلامه أمس الأربعاء.

وتستمر المحكمة في تلقي الطعون حتى مساء اليوم الخميس، وهو الموعد الأخير لتقديمها.

وقد حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة الأحد، القادم كموعد لانعقاد أولى جلساتها للنظر في الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

