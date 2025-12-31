إعلان

ضبط مدير مخزن بحوزته 24 ألف نسخة مقلدة من الكتب الدراسية

كتب : علاء عمران

02:40 م 31/12/2025

القبض - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، اليوم الأربعاء، من ضبط مدير مخزن "بدون ترخيص" بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامه بتوزيع وبيع نسخ مقلدة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بما يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن وضبط المدير المسؤول، وبحوزته 24 ألف نسخة مقلدة من الكتب الدراسية. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مباحث المصنفات الكتب الدراسية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل"أطفال اللبيني"بفيصل إلى المفتي
حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"