ضبط مدير مخزن بحوزته 24 ألف نسخة مقلدة من الكتب الدراسية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، اليوم الأربعاء، من ضبط مدير مخزن "بدون ترخيص" بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامه بتوزيع وبيع نسخ مقلدة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية، دون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة، بما يخالف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن وضبط المدير المسؤول، وبحوزته 24 ألف نسخة مقلدة من الكتب الدراسية. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.