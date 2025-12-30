المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر بتهمة قيادة جماعة إرهابية

كتب- أحمد عادل:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، بالسجن المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ3 آخرين، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية في القضية رقم 339 لسنة 2025.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

جاء بأمر الإحالة في القضية أن المتهمين قاموا بتولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

قرار جديد من الجنايات بشأن المتهمين بقتل نجل السفير السابق بالشيخ زايد

شلل مروري بشارع التسعين بالتجمع الخامس بعد انفجار ماسورة مياه | صور

قرار قضائي بشأن الاستئناف على رفض دعوى الحجر على ممتلكات نوال الدجوي