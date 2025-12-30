كشف المحامي سيد معوض، دفاع الطالب "يوسف" في واقعة اعتداء طفل المرور وأصدقائه عليه بعصا "بيسبول" أمام إحدى المدارس بمنطقة المقطم، تفاصيل حكم الاستئناف الصادر ضد المتهمين.

وقال معوض، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المحكمة أصدرت حكمها في الاستئناف المقدم من المتهمين، وقضت بتأييد حكم حبسهم 3 سنوات في قضية استعراض القوة والتعدي على موكله.

وأضاف أن المتهمين ما زالوا هاربين حتى الآن، ولم يحضر أي منهم جلسة نظر الاستئناف المقدم من قبل دفاعهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7876 لسنة 2025 أن أحد أصدقاء المتهم تواصل معه وأبلغه بتعرض شقيقته لمضايقات من أحد الطلاب، فانتقل المتهم برفقة صديقيه إلى محيط المدرسة، حيث وقعت مشاجرة تعدى خلالها المتهمون على عدد من الطلاب مستخدمين عصا "بيسبول"، ما أسفر عن إصابة الطالب المجني عليه.