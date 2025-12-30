غلق 104 محال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 104 من المحال المخالفة لعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء.

وجاءت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة، وأسفرت عن تحرير 104 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.