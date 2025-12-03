الوطنية للانتخابات: استمرار عمل لجان الانتخاب حتى آخر ناخب

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على استمرار العمل في اللجان الانتخابية حتى آخر ناخب، لتمكين الجميع من الإدلاء بأصواتهم، في اليوم الأول من انتخابات الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن جميع الناخبين المتواجدين في لجان الانتخاب سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود رؤساء اللجان الفرعية في سير العملية الانتخابية.

وتأتي إلغاء الانتخابات بسبب المخالفات التي أثرت على سير العملية الانتخابية بهذه الدوائر في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

اقرأ أيضًا:

مجلس القضاء الأعلى: النائب العام يأمر بحظر النشر في قضية وفاة القاضي سمير بدر

في قضية الفيديوهات الخادشة.. قرار قضائي جديد بشأن هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا

قرارات عاجلة من النيابة في وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور