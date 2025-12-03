إعلان

الوطنية للانتخابات: استمرار عمل لجان الانتخاب حتى آخر ناخب

كتب : محمود الشوربجي

09:30 م 03/12/2025

المستشار أحمد بنداري

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على استمرار العمل في اللجان الانتخابية حتى آخر ناخب، لتمكين الجميع من الإدلاء بأصواتهم، في اليوم الأول من انتخابات الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن جميع الناخبين المتواجدين في لجان الانتخاب سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود رؤساء اللجان الفرعية في سير العملية الانتخابية.

وتأتي إلغاء الانتخابات بسبب المخالفات التي أثرت على سير العملية الانتخابية بهذه الدوائر في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

