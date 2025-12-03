إعلان

ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه ويهدد حياة المواطنين بالشرقية

كتب : علاء عمران

02:00 م 03/12/2025

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه ويعطل حركة المرور، معرضًا حياته والمواطنين للخطر بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تمكنت السلطات من تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا، ويحمل رخصة قيادة منتهية الصلاحية. واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بهدف اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

ضبط سائق نقل سير عكس الاتجاه الشرقية

