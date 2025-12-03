ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه ويهدد حياة المواطنين بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه ويعطل حركة المرور، معرضًا حياته والمواطنين للخطر بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تمكنت السلطات من تحديد السيارة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق بالمنيا، ويحمل رخصة قيادة منتهية الصلاحية. واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بهدف اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

