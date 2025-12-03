إعلان

الداخلية: ضبط سيدتين بكروت دعائية انتخابية بدمنهور قبل دخول اللجان

كتب : أحمد أبو النجا

01:02 م 03/12/2025

المتهمين + المضبوطات

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة من ضبط سيدتين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه، في إطار متابعة سير العملية الانتخابية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

دعائية انتخابية قسم شرطة دمنهور محافظة البحيرة النيابة العامة وزارة الداخلية

