تقدم المرشح على انتخابات مجلس النواب بدائرة بلبيس ومشتول السوق، حاتم صيام، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على نتيجة الإعادة بالدائرة.

وطالب صيام، أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، بإلغاء نتيجة انتخابات دائرة بلبيس ومشتول السوق بالكامل وإعادتها مرة أخرى لما شابها من مخالفات أثرت على نتيجة الانتخابات -وفق قوله-.

وتقدم المرشح بنحو 7 محاضر إلى المحكمة الإدارية العليا تضمنت "حوافظ مستندات وفلاشات" احتوت على مجموعة من المخالفات التي جرت أثناء انتخابات جولت الإعادة في عدد من اللجان الفرعية بدائرة بلبيس ومشتول.

لفت إلى أنه تقدم بعدد من المحاضر من رؤوساء اللجان الفرعية، بشأن حدوث مخالفات توجيه الناخبين واختراق فترة الصمت الانتخابي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على نتيجة الانتخابات، بالإضافة إلى ما حدث في لجنة "الجوسق" التي جرى إلغاء نتيجتها لوجود محضرين للجنة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، تلقت اليومين الماضيين، نحو 36 طعنًا على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وفي جلسة عاجلة تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، تلك الطعون والتي أقيمت للطعن في نتيجة جولة إعادة المرحلة الثانية.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، الخميس الماضي، النتيجة الرسمية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأُجريت جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومي 15 و16 من شهر ديسمبر الجاري خارج مصر، ويومي 17 و18 من ذات الشهر داخل البلاد.

وشهدت هذه الجولة الانتخابية تنافسًا على 101 مقعد، وبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية داخل مصر 4494 لجنة بداخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.

