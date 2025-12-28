ضبط مالك محل في الإسكندرية بحوزته أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أفادت قيام (مالك محل -له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان) بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بالمحل ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة المنشية، بحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.