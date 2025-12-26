لم يكن الخلاف أكثر من جملة عتاب داخل بيت العائلة، لكن الغضب حين اختلط بالمخدرات حوّل الأخ إلى قاتل، والبيت إلى مسرح جريمة، والأب إلى رجل مكسور يقف أمام المحكمة متوسلًا: "خسرت واحد… سبولي التاني".

في قرية نكلا التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، اشتعل خلاف عابر بين الشقيقين "عادل" و"عامر" بسبب تعاطي الأخير للمواد المخدرة. كلمات قليلة تحولت إلى مشادة، ثم إلى لحظات جنون، انتهت بسقوط الأخ الأكبر غارقًا في دمائه داخل بيت العائلة.

لم يكتفِ المتهم بتوجيه 17 طعنة متفرقة في أنحاء جسد شقيقه، بل أمسك عصًا وواصل الاعتداء، قبل أن يسحل الجثمان إلى الطريق العام، ويجهز عليه بضربات باستخدام "قالب طوب" للتأكد من مفارقته الحياة.

داخل قاعة محكمة جنايات الجيزة، جلس المتهم، البالغ من العمر 23 عامًا، داخل قفص الاتهام، مطأطئ الرأس، يخفي وجهه بين كفيه، مرددًا بصوت مبحوح: "قتلت أخويا". وعلى مقربة منه، وقف الأب، ملامحه منهكة، ودموعه تسبق كلماته، يطلب الرحمة لابنه القاتل بعدما فقد ابنه الأكبر.

الأب تنازل عن حقه المدني أمام المحكمة، مخاطبًا القاضي: "القاتل ابني والمقتول ابني… أنا خسرت واحد، ومش قادر أخسر التاني"، في مشهد إنساني مؤلم خيّم على القاعة.

محكمة مستأنف جنايات الجيزة، وبعد نظر أوراق القضية، قررت تخفيف الحكم الصادر بحق المتهم من السجن المؤبد إلى السجن 10 سنوات، بعد أن كانت محكمة الجنايات في أول درجة قد قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عن جريمة قتل شقيقه وسحل جثمانه بالطريق العام.

وأثبت أمر الإحالة أن المتهم قتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيت النية وعقد العزم على التخلص منه، واستغل غياب والديه عن المنزل، واعتدى عليه بعصا حتى فقد قدرته على المقاومة، ثم استل سكينًا وانهال عليه بالطعنات القاتلة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش وترامادول"، إضافة إلى سلاح أبيض وأدوات استخدمها في الاعتداء دون مسوغ قانوني.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تلقى 17 إصابة طعنية وقطعية في مواضع قاتلة، فضلًا عن إصابات رضية بالرأس والوجه والركبة، نتجت عن الضرب بالحجر، وأن جميع الإصابات كانت حيوية وحديثة وتسببت مباشرة في الوفاة.