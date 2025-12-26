إعلان

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ3 ملايين جنيه

كتب : مصراوي

01:17 م 26/12/2025

تجار العملة- أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 3 ملايين جنيه.

تجارة العملة اتجار في النقد الأجنبي

