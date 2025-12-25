الداخلية تكشف حقيقة فيديو اختطاف طفلة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال سيره بأحد الشوارع مصطحباً طفلتين والزعم باختطافهما بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص والطفلتين الظاهرين بمقطع الفيديو (مزارع، وكريمته، صديقة كريمته) وباستدعائه قرر أنه حال اصطحابه لكريمته بتاريخ 22 الجاري عقب خروجها من مدرستها طلبت منه الثالثة اصطحابها لتأخر والدتها عليها فقام بتوصيلها لمنزلها.

وبسؤال والدة الثالثة قررت أنه حال ذهابها لاصطحاب كريمتها المذكورة فوجئت بعدم تواجدها وقامت على إثر ذلك بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، وعقب ذلك تلقت اتصال من كريمتها وأخبرتها بأنها بمسكنهما وأن المذكور قام بتوصيلهما بناءً على رغبتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.