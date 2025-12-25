إعلان

ضبط قائد سيارة دهس شخصًا وفر هاربًا بالنزهة

كتب : علاء عمران

03:24 م 25/12/2025

المتهم

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قائد سيارة، لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن وفاة الأخير، وفرار قائد السيارة من موقع الحادث خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتوفي متأثرًا بإصابته إثر وقوع حادث تصادم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبوره الطريق بمحل البلاغ، اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وأمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، المقيم بدائرة قسم شرطة بدر.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

