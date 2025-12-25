إعلان

جلسة عاجلة أمام الجنايات لـ"شاكر محظور" للفصل في قرار إخلاء سبيله

كتب : أحمد عادل

12:50 م 25/12/2025

شاكر محظور

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر "شاكر محظور" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام.

وتقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار إخلاء سبيل، التيك توكر "شاكر محظور" بكفالة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

وكانت قاضي التجديدات بمحكمة جنايات القاهرة، قرر إخلاء سبيل التيك توكر "شاكر محظور" في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للحياء العام، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، كشف عن بلوغ المبالغ المالية التي غسلها التيك توكر المعروف بـ"شاكر محظور" نحو 100 مليون جنيه.

وأوضحت الداخلية أن صانع المحتوى، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها لنشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع؛ بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولة شاكر إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر (شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات – تأسيس الشركات).

وأكدت الوزارة أن أعمال غسل الأموال قدرت بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شاكر محظور جنايات القاهرة إخلاء سبيل

