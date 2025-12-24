إعلان

ضبط مصنع مبيدات مغشوشة بالقليوبية.. 6800 عبوة و16 ألف ملصق وهمي

كتب : علاء عمران

01:49 م 24/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بعد استغلاله مصنع ومخزن لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قيام الشخص بإنتاج مبيدات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع والمخزن، وعُثر بداخلهما على: 6800 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و800 لتر مبيدات معبأة في براميل، و3000 عبوة وكرتونة فارغة معدة للتعبئة، و16,900 قطعة ملصق بعلامات تجارية وهمية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، خصوصًا غش المنتجات الصناعية، وتعزيز الرقابة على الأسواق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز شرطة قليوب القليوبية شرطة التموين المبيدات الزراعية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
بالصور.. انهيار شقيقة الفنان طارق الأمير في جنازته
مواعيد الحجز في شقق الإسكان في المدن الجديدة
قرار بتبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة