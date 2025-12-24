ضبط مصنع مبيدات مغشوشة بالقليوبية.. 6800 عبوة و16 ألف ملصق وهمي

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بعد استغلاله مصنع ومخزن لإنتاج المبيدات الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي قيام الشخص بإنتاج مبيدات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الزراعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع والمخزن، وعُثر بداخلهما على: 6800 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و800 لتر مبيدات معبأة في براميل، و3000 عبوة وكرتونة فارغة معدة للتعبئة، و16,900 قطعة ملصق بعلامات تجارية وهمية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، خصوصًا غش المنتجات الصناعية، وتعزيز الرقابة على الأسواق.