الجنايات تؤيد إعدام "لص بولاق": قتل جارته وسرق فلوسها

كتب ـ رمضان يونس:

أدانت محكمة جنايات الجيزة دائرة "مستأنف بولاق"، عاطل بالإعدام شنقا، في واقعة اتهامه بقتل جارته "الحاجة كاملة" بغرض سرقة أموالها، مستغلًا كونها تعيش بمفردها داخل شقتها في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد جاب الله، أدانت المتهم بالإعدام شنقًا، في واقعة اتهامه بقتل جارته "الحاجة كاملة"، بعدما أبدى المفتي الرأى الشرعى في أوراق الدعوى.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "فتحي. ح" في القضية رقم 419 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 7 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، تهمة قتل المجني عليها "كاملة. أ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدافع سرقتها.

وأوضحت النيابة في أوراق الدعوى، أن المتهم بيت النية، وفكر مليًا، وعقد العزم على قتل جارته المسنّة وسرقتها، غير مبالٍ بجيرة أو عمرها المتقدم، إذ استغل ضعفها ووحدتها، مدعيًا حاجته لوضع بعض الأغراض في شقتها بشكل مؤقت، فسمحت له بذلك اعتمادًا على حسن الجيرة وبساطتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استغل حسن نيتها، وانقض عليها، وخنقها بيديه، ووجّه لها عدة لكمات حتى فقدت وعيها، وصدرت عنها حشرجة الموت، ما تسبب في وفاتها، وفق ما ورد بتقرير الطب الشرعي، ثم استولى على أموالها وفرّ هاربًا.

واستجوبت النيابة نجل المجني عليها، محمد أنور، الذي أفاد بأنه لدى زيارته والدته، لاحظ بعثرة في محتويات الشقة، ولدى دخوله غرفتها عثر عليها مسجاة على ظهرها، متأثرةً بإصابات متعددة.

كما أشار إلى عثوره على سجاجيد لا تخصهم داخل الشقة، وتبين لاحقًا أنها تعود للمتهم.وأكد تقرير الطب الشرعي وجود آثار خنق حول الرقبة، وأن الوفاة ناتجة عن "أسفكسيا كتم النفس والخنق" وما تبعها من مضاعفات.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا.