كتب- أحمد عادل:

قدم المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة سارة خليفة، حافظة مستندات إلى هيئة محكمة جنايات القاهرة، تضمنت تظلمًا مقدمًا إلى النائب العام على قرار حفظ التحقيقات في واقعة تعرض موكلته لإكراه مادي لإجبارها على الاعتراف.

ودفع الجندي ببطلان الإقرارات المنسوب صدورها إلى المتهمين الخامس والسادس والتاسع والثاني عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين وحتى المتهم الثامن والعشرين، مؤكدًا أنها وليدة إجراءات باطلة وإكراه مادي ومعنوي مارسه ضباط مكافحة المخدرات على المتهمين.

وأشار دفاع سارة خليفة إلى أن جميع المتهمين أنكروا أمام المحكمة صحة تلك الإقرارات، فيما أقرت المتهمة التاسعة خلال جلسة سابقة بتعرضها وأسرتها لأنواع شتى من التعذيب، مطالبًا المحكمة بإجراء تحقيق عاجل في تلك الوقائع.

وتعود بداية القضية إلى ورود معلومات لقطاع مكافحة المخدرات عن نشاط مشبوه مرتبط بسارة خليفة، أسفرت عن مداهمة شقتين سكنيتين بالقاهرة، إحداهما تخصها، واستخدامهما كمعامل سرية لتصنيع مخدر "البودرة" (الحشيش الصناعي)، حيث تم ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والمواد الخام تزن نحو 750 كيلوجرامًا، إضافة إلى مبالغ مالية.

ووفقًا للتحقيقات، تولت سارة خليفة دورًا محوريًا في تمويل العمليات والسفر للخارج لتنسيق استيراد المواد الخام من الصين بالتعاون مع متهمين هاربين، فضلًا عن إدارتها عمليات التصنيع والتجريب قبل التوزيع.

