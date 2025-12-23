إعلان

قرار جديد من القضاء بشأن دعوى أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية

كتب : أحمد أبو النجا

11:47 ص 23/12/2025

محكمة القضاء الإداري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيل أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي طالبت بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 23 فبراير المقبل 2026، للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة لدى المحكمة.

الدعوى، التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، اختصمت رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وجاء في نص الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، واستحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر الشهداء والمصابين وغيرها، يجب أن يشملهم القرار الخاص بالمنحة الاستثنائية.

وأضافت الدعوى أن الحكومة أعلنت عن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لكنها لم تُقرها حتى الآن، واكتفت فقط بمنحة 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة القضاء الإداري أصحاب المعاشات المنحة الاستثنائية أحمد العرابي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟