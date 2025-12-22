إعلان

الداخلية تضبط 108 محلات خالفت مواعيد الغلق

كتب : علاء عمران

12:37 م 22/12/2025

مواعيد غلق المحال بالتوقيت الشتو

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، جهودها الرقابية لمتابعة التزام المحال التجارية بقرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد الغلق، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ونجحت الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في رصد وضبط 108 مخالفات لمحلات تجارية تجاوزت المواعيد المقررة ولم تلتزم بقرار الغلق.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك لفرض الانضباط بالشارع وضمان تنفيذ خطة الترشيد.

