لم تأتِ الوقائع منفصلة، ولم تكن مجرد بلاغات عابرة داخل أقسام الشرطة، بل خيوط متشابكة كشفت، خلال فترة قصيرة، عن جرائم صامتة طالت قُصّرًا في مناطق متفرقة بالجيزة، لتتحول الصدمة إلى تحرك عاجل، وتبدأ رحلة البحث عن العدالة.

البداية كانت داخل قسم شرطة الهرم، حين حضر موظف مع ابنه يتهم طالبا بالاعتداء على صغيره داخل إحدى الشقق. وأفاد الأب أن المتهم استغل إصابة نجله بتأخر ذهني، أثناء لهوهما معًا، لتنتهي الواقعة بكشف الحقيقة والقبض على المتهم، وبدء التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث.

وفي كرداسة، تكررت المأساة بصورة مختلفة، عندما توجه غفير إلى قسم الشرطة مصطحبًا ابنته القاصر وبدت عليها آثار الصدمة. وأوضح الأب أن شخصًا مجهولًا استدرج نجلته أثناء شرائها بعض المستلزمات، وأوهمها بتوصيلها إلى المنزل، قبل أن يصطحبها إلى أرض زراعية ويتعدى عليها جنسيًا، ثم يفر هاربًا. التحريات المكثفة أسفرت عن ضبط المتهم.

أما في مدينة أكتوبر، فقد كشفت التحقيقات عن جريمة امتدت لعدة أشهر دون أن ترى النور. حضرت سيدة مع ابنها طالب بالصف الثاني الإعدادي، وحررت محضرًا أفادت فيه بتعرض ابنها لاعتداء داخل دورة مياه المدرسة.

الأم أوضحت أن أربعة طلاب استدرجوه، حيث تولى ثلاثة منهم شل حركته، فيما هتك الرابع عرضه، قبل أن يهددوه بالإيذاء حال إبلاغ أي شخص وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين الأربعة.

