ضبط 11 مليون جنيه من تجار العملة و6 أطنان دقيق مدعم في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:47 ص 20/12/2025

جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارات المعنية ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي والعملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 11 مليون جنيه لدى عدد من تجار العملة.
ويأتي ذلك استمرارًا للجهود المكثفة لملاحقة جرائم المضاربة بسوق الصرف وإخفاء العملات عن التداول الرسمي، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وفي الوقت ذاته، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته المكثفة لضبط الجرائم التموينية. وأسفرت جهودهم عن ضبط نحو 6 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، خلال 24 ساعة، ضمن قضايا المخابز السياحية الحرة والمدعمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية المستهلك، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، ومنع البيع بأسعار أعلى من المقرر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وزارة الداخلية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي جرائم المضاربة بسوق الصرف تجار العملة حملات أمنية

