التعامل وفق القواعد القانونية.. مصدر أمني ينفي صحة مزاعم إعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم

كتب : صابر المحلاوي

05:29 م 19/12/2025

كتب- صابر المحلاوي:

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن الزعم بصدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي استثناءات في تراخيص السيارات أو الضرائب والرسوم المقررة عليها، وأن جميع المواطنين يتم التعامل معهم وفقًا للقواعد القانونية نفسها. وأوضح أن القرار المشار إليه صدر في إحدى الدول خلال شهر يونيو الماضي، وهو ما يؤكد أن المعلومات المتداولة كاذبة ومفبركة.

وأشار المصدر إلى أن هذه التصريحات تأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية نشر أخبار كاذبة بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين بعد فقدانها المصداقية، مؤكدًا أن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه المزاعم.

جماعة الإخوان إعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم الجماعت الإرهابية

