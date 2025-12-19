في أول تعليق له على واقعة ضبط والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، قال إبراهيم طنطاوي، محامي المتهم أيمن حجاج، إنه وصديقة الإعلامية الراحلة علياء سلامة تقدما ببلاغ رسمي عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية قبل 48 ساعة، عقب مشاهدة مقطع فيديو يتضمن تهديدهما بالقتل.

وأوضح طنطاوي أنه شاهد مقطع الفيديو قبل يومين، وفوجئ بماجدة الحشاش، والدة شيماء جمال، تهدده هو وعلياء سلامة بالقتل باستخدام سلاح ناري زعمت حيازته، ما دفعهما إلى الإبلاغ عن الواقعة، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها اليوم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة القبض على ماجدة الحشاش، 60 عامًا، والدة الإعلامية شيماء جمال، بعد تصريحاتها بحيازة سلاح ناري وتهديدها باستخدامه ضد محامي وصديقة ابنتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تصريحات أدلت بها والدة الإعلامية الراحلة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالأصول» المذاع على قناة «الشمس 2»، زعمت خلالها حيازتها سلاحًا ناريًا مرخصًا منذ نحو 18 عامًا، ولوّحت باستخدامه ضد إبراهيم طنطاوي وعلياء سلامة.

وكشفت التحريات أن المتهمة مقيمة بشارع العروبة بمنطقة المريوطية بدائرة قسم الطالبية، ولها معلومات جنائية، حيث سبق اتهامها في 5 قضايا متنوعة ما بين سرقة وضرب وآداب عامة، بدوائر أقسام ومراكز منشأة القناطر والمعادي وعابدين، كان آخرها القضية رقم 10297 لسنة 2001 جنح المعادي "آداب عامة".

كما تبين أن المتهمة مطلوبة للتنفيذ عليها في قضيتين "إيصال أمانة" صادرتين عن جنح قسم مطروح، الأولى برقم 5187 لسنة 2023 حصر 2666 لسنة 2023، وصدر فيها حكم غيابي بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، والثانية برقم 5188 لسنة 2023 حصر 2273 لسنة 2023، وصدر فيها حكم غيابي بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه.

وبمواجهتها، أقرت بعدم حيازتها أي تراخيص لحمل سلاح ناري، وأن ما ورد في تصريحاتها كان ادعاءً بغرض التهديد، كما اعترفت بالأحكام الصادرة ضدها.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

