القبض على لص الهواتف بالقاهرة

كتب : مصراوي

06:30 م 15/12/2025

المتهم

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن سرقة مستقل دراجة نارية هاتف محمول من آخر بأسلوب الخطف بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبحوزته (دراجة نارية "المستخدمة فى الواقعة" – الهاتف المحمول "المستولى عليه").

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة دراجة نارية القاهرة فيديو

