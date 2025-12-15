القبض على لص الهواتف بالقاهرة
كتب : مصراوي
المتهم
كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول تضمن سرقة مستقل دراجة نارية هاتف محمول من آخر بأسلوب الخطف بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبحوزته (دراجة نارية "المستخدمة فى الواقعة" – الهاتف المحمول "المستولى عليه").
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.
