كشف هيئة النيابة الإدارية عن مجموعة من التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بشأن إجراءات سحب وتقديم الملفات للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2024.

وبشأن إجراءات سحب وتقديم الملفات فقد تم تحديدها في مجموعة من البنود الهامة للخريجين الراغبين في التقديم.

وفيما يلي نعرض أبرز تلك الإجراءات:

- تسحب الملفات خلال الفترة من 3 يناير 2026 حتى 29 يناير 2026 مقابل سداد مبلغ ( 2500 ) الفان وخمسمائة جنيه عند سحب الملف عن طريق بطاقة فيزا كارت بها مبلغ أكثر من ( 2500 جنيه).

- يتعين على المتقدم احضار كافة الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها داخل الملف معه في المواعيد المحددة لسحب الملفات وتقديمها وفقا لكل جامعة حسب الجدول الذي سيتم إعلانه على الموقع الإلكتروني.

- حيث سيتم سحب الملفات وتقديمها مرفقا بها الأوراق والمستندات المطلوبة في نفس يوم سحب الملف وفقا للمواعيد المحددة لكل جامعة.

وبخصوص الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها داخل الملف فهي كالتالي:

- طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد.

- شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف بدون احضارها - شرط أساسي لقبول الملف.

- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة على حده، على أن تكون متطابقة في المجموع مع شهادة التخرج المؤقتة لا يقبل الملف بدون احضارها - شرط أساسي لقبول الملف.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الاعفاء منه بالنسبة للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الاعفاء منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط ان تكون سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط ان تكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم وفي حالة سفرة يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بأرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصولة للبلاد وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

- إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم.

