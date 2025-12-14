إعلان

"توك توك لتوصيل الهيروين".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو بيع المخدرات في القليوبية

كتب : أحمد أبو النجا

01:50 م 14/12/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان الأحد، أنه تم تحديد وضبط مركبة التوك توك (بدون لوحات معدنية) وقائدها والشخصين المستقلين لها، وهم عاطلان أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمون بالقليوبية، وبحوزتهم كمية من المخدرات (هيروين وبودر) وسلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها والمستقلين لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توك توك لتوصيل الهيروين بيع المخدرات القليوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة