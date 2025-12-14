كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين يستقلان مركبة "توك توك" بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان الأحد، أنه تم تحديد وضبط مركبة التوك توك (بدون لوحات معدنية) وقائدها والشخصين المستقلين لها، وهم عاطلان أحدهما له معلومات جنائية، ومقيمون بالقليوبية، وبحوزتهم كمية من المخدرات (هيروين وبودر) وسلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على مركبة التوك توك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها والمستقلين لها.