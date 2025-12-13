شهدت منطقة مصر القديمة، جريمة قتل مأساوية، حينما أقبل تاجر على قتل زوجته وطفليه، بأن أطلق عليهم مجموعة من الطلقات النارية من مسدس كان بحوزته.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية ومصادر مختلفة، نرصد تفاصيل مقتل سيدة وطفليها في مصر القديمة خلال شهر أبريل من عام 2015.

الزوج 55 عامًا، يعمل تاجر، كانت حياته هادئة تمامًا مع زوجته وطفليه، إلى أن تعرض إلى تعثر في تجارته أثرت على علاقته بزوجته، فتحول المنزل إلى ساحة للشجار الدائم بين الزوجين.

استمرت الخلافات بين الزوجين إلى أن قرر الزوج ذات يوم التخلص من زوجته، فأحضر مسدسًا وقرر الانتقام من الزوجة رميًا بالرصاص، وبعد تنفيذ جريمته قرر التخلص من طفليه "ولد وبنت" داخل غرفة نومهما كي لا يعيشا بدون والدتهما.

بعدما أنهى الزوج جريمته لم يكن قادرًا على استيعاب ما حدث، فاتصل بشقيقه وطالبه بالحضور إلى شقته مسرح الجريمة، وقبل وصوله بدقائق أطلق الزوج النار على نفسه من ذات المسدس.

وبوصول نائب مأمور قسم شرطة مصر القديمة، إلى محل البلاغ عثر على الزوج وزوجته وطفليهما مقتولين داخل شقتهم وبجوارهم المسدس المستخدم في ارتكاب الجريمة.

بعدها مباشرة جرى نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في مقتل جميع أفراد الأسرة.

وباستجواب شقيق رب الأسرة القتيل أكد أنه تلقى منه اتصالًا قبل الحادث وأخبره بضرورة الحضور إلى شقته بمنطقة مصر القديمة، وعندما حضر وطرق الباب لم يفتح أحد فاضطر إلى كسره وحينها عثر على جثث الضحايا تحت تصرف النيابة.

وبإخطار مدير أمن القاهرة، تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

