فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول عقار سكني بمدينة العمال في حي إمبابة، عقب انفجار دوى فجأة جراء تسريب في ماسورة غاز داخل إحدى الشقق لحين انتقال النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث لكشف ملابساته.

وجرى فصل التيار الكهربي والمياه والغاز من قبل الأجهزة المعنية، تحسبا لأي طارئ، فيما جرى إخلاء المساكن التي لحقها الضرر من الحادث.

مصدر بهيئة الإسعاف، قال إن حادث انفجار ماسورة غاز بمنطقة إمبابة الذي تسبب في انهيار أجزاء من أحد المباني، أسفر عن سقوط 5 مصابين.

وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، أنه جرى نقل المصابين لمستشفى إمبابة العام، والتحرير لتلقي العلاج اللازم.

وأشار المصدر، إلى استمرار تمركز عدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحادث تحسبًا للعثور على مصابين جدد.

وثقت كاميرات المراقبة بشارع مدينة العمال في منطقة إمبابة لحظة انفجار ماسورة غاز، ما أسفر عن انهيار أجزاء من أحد المباني المطلة على الشارع.

وأظهر مقطع الفيديو سير 3 أشخاص في الشارع قبل أن يفاجأوا بصوت انفجار قوي، تبعته لحظات من تطاير أجزاء من المبنى وسقوطها على الطريق.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانفجار، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لحين الانتهاء من عمليات الفحص.

وتجري الآن عمليات حصر للخسائر، كما يجري الاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.