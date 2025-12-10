أكد المستشار أحمد بندراي، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر المسائي لمتابعة مجريات اليوم الأول من التصويت في 30 دائرة أعيدت فيها الانتخابات بقرار من المحكمة الإدارية العليا، على عدم إغلاق اللجان حتى تمكين آخر ناخب من الإدلاء بصوته.

ووجه "بنداري" رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات، باستمرار عملية التصويت في اللجان الفرعية التي تشهد كثافة في أعداد المصوتين، وتمكين جميع المواطنين الموجودين داخل مقر اللجان من الإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب داخل 30 دائرة في 10 محافظات، على 58 مقعدًا في 2372 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يبلغ 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

وتتصدر محافظة الجيزة عدد الدوائر بإجمالي 7 دوائر و571 لجنة فرعية، تليها المنيا بـ 5 دوائر و489 لجنة، ثم البحيرة بـ 4 دوائر و300 لجنة. كما تشمل الإعادة 3 دوائر في كل من أسيوط والأقصر وأسوان، بينما تضم كل من الفيوم وسوهاج والإسكندرية دائرة واحدة لكل منها، إضافة إلى دائرتين بمحافظة الوادي الجديد.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن التصويت مستمر من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا، داعية المواطنين إلى المشاركة بفاعلية في اختيار ممثليهم في التشريع والرقابة.