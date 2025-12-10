إعلان

حريق داخل بيت مهجور خلف جامعة الأزهر

كتب : محمد شعبان

09:02 م 10/12/2025

حريق - أرشيفية

في أحد الأزقة الضيقة التي تميز منطقة الدراسة، وتحديدًا في 10 عطفة المصري خلف جامعة الأزهر ضمن نطاق قسم الجمالية، اندلع حريق داخل منزل مهجور مكون من طابق واحد، ما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة الذين سارعوا لإبلاغ أجهزة الحماية المدنية خوفًا من امتداد النيران إلى البيوت المجاورة.

وعلى الفور، هرعت سيارة إطفاء واحدة إلى موقع البلاغ، ولوحظ تصاعد دخان كثيف من داخل المنزل المهجور الذي تكدست بداخله كميات من المخلفات القابلة للاشتعال.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران في وقت قياسي قبل أن تلتهم أجزاء أكبر من المكان أو تمتد إلى الأبنية المحيطة ولم يُسفر الحريق عن أي إصابات.

فيما باشرت قوات الشرطة والمعمل الجنائي عملية الفحص لتحديد الأسباب المحتملة لاشتعال النار، سواء كانت ناتجة عن مصدر حراري، أو إلقاء مخلفات مشتعلة، أو أي عامل آخر.

وأكد شهود عيان أن النار اشتعلت بسرعة لوجود كميات كبيرة من القمامة داخل البيت المهجور، بينما ساد خوف بين الأهالي من احتمالية امتداد الحريق إلى المنازل الضيقة المتلاصقة في تلك المنطقة القديمة.

