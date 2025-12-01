تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف ملابسات حادثة اعتداء سائق على ابنته بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ودفعها من شرفة الطابق الثالث، ما تسبب في إصابتها بكدمات وكسور متفرقة، بعد أن ادعت سقوطها من علو.

تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبال عاملة مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وكسور متفرقة، مدعية سقوطها من علو.

وبالانتقال والفحص، أكدت المصابة أن والدها اعتدى عليها بالضرب ودفعها من شرفة شقتهما بالطابق الثالث بسبب خلافات بينهما ورغبته في إنهاء خطبتها من أحد الأشخاص، وهو ما أيده والدها عند مواجهته.

تم ضبط والد المصابة، سائق "توكتوك" وله معلومات جنائية، واعترف بارتكاب الواقعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.