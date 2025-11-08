إعلان

محاكمة ملاكم في واقعة التعدي على أسرة بالشيخ زايد.. السبت

كتب : صابر المحلاوي

08:00 ص 08/11/2025

محاكمة ملاكم في واقعة التعدي على أسرة بالشيخ زايد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر محكمة الجنح بالجيزة، أولى جلسات محاكمة "ملاكم" متهم بالمشاركة في الاعتداء على أسرة أمام نادي شهير بأكتوبر.

كان أحال المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر "ملاكم" متهم بالمشاركة في الاعتداء على أسرة أمام نادي شهير إلى محكمة الجنح.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد للمتهم تهمة الضرب للمجني عليه ما تسبب في إصابته بعدة إصابات بالوجه.

يأتي ذلك بعدما نسخت النيابة صورة من التحقيقات في قضية دهس رجل أعمال لطالب ووالده وابن عمته أمام نادي بيفرلي هيلز بمدينة الشيخ زايد حيث قررت إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بينما أحيل نجله إلى محكمة الجنح بتهمة الضرب.

وأنهت النيابة التحقيقات التي احتوت على تفريغ كاميرات المراقبة للحظة دهس المتهم للمجني عليهم ما تسبب في إصابتهم بعدة إصابات مختلفة بين كسور وجروح متفرقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة الجنح بالجيزة محاكمة ملاكم نيابة الشيخ زايد نادي بيفرلي هيلز واقعة التعدي على أسرة بالشيخ زايد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن